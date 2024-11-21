Німеччина

В Баварії задоволені роботою бельгійського фахівця.

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловився про головного тренера мюнхенської команди Венсана Компані. Цитує німецького функціонера Bayern & Germany.

"Ми знову бачимо футбол, заради якого вболівальники із задоволенням йдуть на стадіон. І якщо ви подивитеся гру команди, то зараз виступає не так багато різних футболістів, як рік тому. У цьому відношенні Венсан, безумовно, виняткове придбання, і фраза Карла-Гайнца Румменігге знову підтвердилася: "Тренер — найважливіший співробітник клубу".

Венсан — людина, яка швидко привертає до себе людей, з якими спілкується. У нього є певна безтурботність та водночас спокій і авторитет, які не залишають сумнівів у тому, що в нього є план. Венсан має особливу особистість для свого віку.

Ми граємо в привабливий футбол, забиваємо багато голів. На щастя, тепер ми також відіграли на нуль у кількох матчах. Так що я думаю, що ми на дуже хорошому шляху. І я сподіваюся, що ми пройдемо дуже, дуже довгий шлях разом із Венсаном", — заявив Дрезен.