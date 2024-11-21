Німеччина

Великі надії у керівництва "ротен" на своїх вихованців.

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловився про гравців які на його думку повинні стати "обличчям" мюнхенського клубу. Цитує німецького функціонера Bayern & Germany.

"Ні для кого не секрет, що ми хочемо продовжити контракт із Джамалом. Переговори тривають, ми не поспішаємо.

Мусіала — одне з облич майбутнього Баварії. Як Кімміх та Павлович. Такі гравці повинні формувати клуб. Це футболісти, яких ми виховали, і які мають нашу ідентичність. Важко уявити Баварію без цих виконавців", — заявив Дрезен.