Німеччина

Один із ключових гравців Баєра зазнав пошкодження.

Центральний нападник Баєра Віктор Боніфейс отримав травму під час матчу за збірну Нігерії, передає видання The Athletic.

Ймовірніше за все, 23-річний нігерієць повернеться на поле не раніше початку 2025 року. Нагадаємо, що керманич леверкузенців Хабі Алонсо не може розраховувати й на Аміна Адлі, який теж зазнав пошкодження.

Боніфейс у ході поточної кампанії взяв участь у 15 матчах Баєра в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 1 асистом.

В 11-му турі Бундесліги "фармацевти" прийматимуть Гайденгайм (23 листопада, 16:30). З урахуванням цієї зустрічі, до кінця 2024 року вони мають провести ще 8 матчів.