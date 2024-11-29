Команда програла 0:3.
Юрій Максимов, фото ФК Чорноморець
29 листопада 2024, 23:14
Наставник Ворскли Юрій Максимов прокоментував поразку Інгульцю (0:3) в матчі УПЛ.
"Вже на перших хвилинах пішов якийсь контраст, потрібно було відіграватися. Десь не вистачало майстерності.
На першій хвилині пропустили, потім – на сьомій. У другому таймі призначили одинадцятиметровий у ворота Інгульця. Забий ми пенальті, могли й унічию зіграти або на перемогу. Це урок для нас. Головне – є ще друге коло УПЛ.
Момент із пенальті? Забий Скляр, ми б не програли. Так буває. Сьогодні був не наш день", — вважає Максимов.
Раніше Василь Кобін висловився про перемогу над Ворсклою.