Україна

Команда програла 0:3.

Наставник Ворскли Юрій Максимов прокоментував поразку Інгульцю (0:3) в матчі УПЛ.

"Вже на перших хвилинах пішов якийсь контраст, потрібно було відіграватися. Десь не вистачало майстерності.

На першій хвилині пропустили, потім – на сьомій. У другому таймі призначили одинадцятиметровий у ворота Інгульця. Забий ми пенальті, могли й унічию зіграти або на перемогу. Це урок для нас. Головне – є ще друге коло УПЛ.

Момент із пенальті? Забий Скляр, ми б не програли. Так буває. Сьогодні був не наш день", — вважає Максимов.

Раніше Василь Кобін висловився про перемогу над Ворсклою.