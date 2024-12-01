Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Гайденгайм - Айнтрахт Франкфурт, Getty Images
01 грудня 2024, 20:28
У рамках 12-го туру німецької Бундесліги Айнтрахт вирушив на виїзд до Гайденгайма.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота чотири голи.
Гайденгайм — Айнтрахт Франкфурт 0:4
Голи: Мармуш, 23, 58, Шаїбі, 49, Екітіке, 90+4
Гайденгайм: Мюллер — Буш, Маїнка, Гімбер, Ференбах — Мелоні (Шиммер, 55) — Дорш (Бек, 82), Шеппнер — Ваннер (Конте, 46), Кауфманн (Бройніг, 68), Шинза (Гонсак, 56)
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Тута (Коллінз, 68), Кох, Теат — Гетце (Кнауфф, 68), Скірі, Ларссон (Гойлунн, 79), Браун (Екітіке, 73) — Матанович (Шаїбі, 46), Мармуш
Попередження: Тута, Теат.