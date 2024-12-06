Німеччина

Берлінський клуб мав перевагу в два голи, але все одно зазнав поразки.

Штутгарт у рамках 13-го туру німецької Бундесліги-2024/25 приймав Уніон на МХП-Арені.

Гості вийшли вперед завдяки голу Духі ще в першому таймі. По перерві Сков збільшив їхню перевагу. Втім, господарям поля вдалося не лише уникнути поразки, але й здобути три очки. Спочатку дубль оформив Вольтемаде, який з'явився на полі після виходу з лави запасних, а потім вирішальним голом відзначився Каразор.

Штутгарт із 20-ма очками тепер іде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Уніон 11-й і має 16 залікових балів.

Штутгарт — Уніон 3:2

Голи: Вольтемаде, 51, 59, Каразор, 69 — Духі, 37, Сков, 48

Штутгарт: Нюбель — Стергіу (Вольтемаде, 46), Чейс, Руо (Шабо, 75), Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Вагноман, Мійо (Рідер, 90+1), Фюріх (Гендрікс, 75) — Демірович (Кайтель, 90+6)

Уніон: Реннов — Керфельд (Пртаїн, 85), Духі, Лейте — Сков (Юранович, 84), Шафер (Вертессен, 85), Хедіра, Роте — Чон (Сібачо, 70), Голлербах — Скарке (Кемляйн, 66)

Попередження: Міттельштедт — Реннов, Скарке, Духі, Лейте, Вертессен, Хедіра