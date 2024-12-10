Німеччина

Еберль відзначив гру молодого німця.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль оцінив вплив на гру мюнхенської команди Джамала Мусіали. Цитує німецького функціонера Bayern&Germany.

"Згадайте Ліонеля Мессі в Барселоні та Кріштіану Роналду в Реалі. Вони просто великі гравці, які можуть вирішувати результат матчу.

Джамал теж на це здатний, і ми це знаємо. Ми всі знаємо, який він чудовий гравець", — сказав Еберль.

Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 19 матчів, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.