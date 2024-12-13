Німеччина

Контракт почне діяти 1 січня 2025 року.

Кельн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Штурма Юсуфом Газібеговичем.

Деталі угоди не відомі, але зазначається, що контракт з 24-річним боснійцем почне діяти 1 січня 2025 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 1,8 мільйонів євро.

Цього сезону Газібегович провів 21 матч, у яких забив один гол та віддав один асист. Він виступає за Штурм з літа 2022 року.