Відбулися чергові матчі національного кубку Німеччини.
Вольфсбург - Гоффенгайм, Getty Images
04 грудня 2024, 21:50
Сьогодні, 4 грудня, відбулися чергові матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини.
У першому матчі Вольфсбург на своєму полі впевнено обіграв Гоффенгайм із рахунком 3:0.
Перемогу "вовкам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Деніса Вавро, Йонаса Вінда та Янніка Герхардта — при цьому всі м'ячі були забиті у другому таймі.
Вольфсбург — Гоффенгайм 3:0
Голи: Вавро, 63, Вінд, 67, Герхардт, 85.
У другій зустрічі Кельн вирвав перемогу над берлінською Гертою у додатковий час з рахунком 2:1.
Основний час матчу закінчився внічию з рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Ібрагіма Мази, господарі поля відповіли автоголом Флоріана Нідерлехнера. При цьому гості з 25 хвилин грали в меншості після прямої червоної картки для Дейовайсіо Зеефюка.
У додатковому часі все вирішилося на останніх хвилинах, коли на першій компенсованій хвилині до другого овертайму відзначився Деян Любічич.
Кельн — Герта 2:1
Голи: Нідерлехнер, 30 (автогол), Любічич, 120+1 — Маза, 12.