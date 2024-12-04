Німеччина

Відбулися чергові матчі національного кубку Німеччини.

Сьогодні, 4 грудня, відбулися чергові матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини.

У першому матчі Вольфсбург на своєму полі впевнено обіграв Гоффенгайм із рахунком 3:0.

Перемогу "вовкам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Деніса Вавро, Йонаса Вінда та Янніка Герхардта — при цьому всі м'ячі були забиті у другому таймі.

Вольфсбург — Гоффенгайм 3:0

Голи: Вавро, 63, Вінд, 67, Герхардт, 85.

У другій зустрічі Кельн вирвав перемогу над берлінською Гертою у додатковий час з рахунком 2:1.

Основний час матчу закінчився внічию з рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Ібрагіма Мази, господарі поля відповіли автоголом Флоріана Нідерлехнера. При цьому гості з 25 хвилин грали в меншості після прямої червоної картки для Дейовайсіо Зеефюка.

У додатковому часі все вирішилося на останніх хвилинах, коли на першій компенсованій хвилині до другого овертайму відзначився Деян Любічич.

Кельн — Герта 2:1

Голи: Нідерлехнер, 30 (автогол), Любічич, 120+1 — Маза, 12.