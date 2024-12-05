Я хотів стати професійним футболістом.

Але без особливих контактів, без знання ринку, важко було щось знайти для просування моєї кар'єри футболіста.

Коли мені було 18 років, в команді, в якій я грав, мені домовилися за перегляд у дублі Санкт-Паулі. Але перед самим переглядом

я отримав доволі важку

зламав ребра, в наслідок чого у мене виникли проблеми з легенями. Д

о перегляду

прийняв рішення піти до німецької армії на контракт. Я

пішов по шляху військового фельдшера. Наразі я

старший сержант запасу німецької армії по освіті військовий фельдшер.

Я знайшов для себе команду аматорського рівня.травму -на жаль так і не дійшло, а через деякий час я взагалі вирішив

Але під час моєї військової кар'єри я зрозумів, що мене футбол не відпускає. Я люблю цю Гру всім серцем, і я б хотів розвиватися у футболі. Тоді я прийняв рішення стати консультантом футболістів/футбольним агентом. Я розпочав багато читати про цю матерію, глибоко вивчати ринок, спілкуватися з футбольними людьми - футболістами, тренерами, агентами. Так би мовити переймати їх досвід.

- Розкажіть про вашу агентську діяльність.

- Я співпрацюю з агентством DLT Sports Group — це німецька агенція. Займаюся українським напрямком. Наразі ми ведемо таких футболістів, як Ілья Поляков з футбольного клубу Ферль — це третя німецька Бундесліга. Це дуже талановитий хлопець. Влітку до нього був серйозний інтерес з боку Шальке та Падерборну. Однак ми прийшли до спільної думки, що поки йому краще буде залишитися в третій Бундеслізі та продовжувати розвиток у футбольному клубі Ферль. Зараз, він на жаль травмований.

До недавнього часу ми також займалися справами Кирила Хадасевича, який є футболістом Вольфсбурга Ю-17. Втім, нещодавно він перейшов до агенції Talented Birds Коноплянки і Зозулі.

Були ще футболісти, але деякі з них пішли до інших агентств, деякі вже просто загубилися.

- Ви якось співпрацюєте з Дмитром Богдановим? З Дмитром я співпрацював, ми досі з ним та його родиною на зв'язку. Дмитро Богданов – це мій дуже хороший друг, і я дуже добре товаришую з усією його сім'єю. Я досі його консультую в деяких питаннях. Коли йому треба моя порада, він мені може подзвонити у будь-який час . Ми з ним можемо розмовляти на багато різних тем — починаючи від ментальної складової та закінчуючи фізичним розвитком. Його б атько — Володимир, сам у минулому грав у юнацьких командах дортмундської Боруссії. Він має велике розуміння в цій справі і дуже добре справляється з побудовою подальшої кар'єри Дмитра. Ми постійно були в тісному контакті і залишаємося в тісному контакті.