Німеччина

Перша поразка Баварії в Бундеслізі під керівництвом бельгійського фахівця.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про поразку в матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини з Майнцем (1:2). Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми грали з командою, в якої багато енергії та духу. Майнц був готовий боротися в будь-який момент часу. Не думаю, що з нашого боку був брак у боротьбі. Ми впоралися з цим, проте в минулому в нас виходило краще.

Сьогодні Баварія була не на своєму найкращому рівні. Ми використаємо цю поразку, щоб розпалити вогонь всередині нас, який стане в пригоді нам у п'ятничній грі з РБ Лейпциг", — сказав Компані.