Німеччина

Поєдинок із Бохумом стартував двома хвилинами пізніше, ніж мав би.

Баварія має сплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро через несвоєчасний початок матчу проти Бохума у восьмому турі Бундесліги-2024/25.

Мюнхенці запізнилися на виїзний поєдинок, у результаті чого той почався двома хвилинами пізніше, ніж мав би. Причиною затримки була несвоєчасно виконана перевірка екіпірування.

Баварія подала апеляцію на вищезгадане рішення, але її відхилили, передає видання Bild.

Раніше повідомлялося, що Спортивний суд Німецького футбольного союзу (DFB) також відмовив "червоним" у спробі скоротити дискваліфікацію Мануеля Ноєра.