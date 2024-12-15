У рамках 14-го туру німецької Бундесліги Лейпциг приймав Айнтрахт. Господарі обіграли гостей із різницею в один гол. 

РБ Лейпциг — Айнтрахт 2:1
Голи: Шешко 19, Опенда 51 — Браун 40.

РБ Лейпциг: Вандевордт — Гертрюйда, Орбан, Зайвальд — Нуса, Кампль (Бітшіабу, 90+2), Шлагер (Клостерманн, 67), Баумгартнер, Генрікс — Опенда (Сілва, 82), Шешко.

Айнтрахт: Трапп — Теат, Кох, Крістенсен — Браун (Нкунку, 85), Дауд (Хейлунд, 52), Ларссон, Кнауфф (Баойя, 75) — Узун (Шаїбі, 85), Екітіке (Матанович, 75) — Мармуш.