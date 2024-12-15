Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Лейпциг - Айнтрахт, Getty Images
15 грудня 2024, 22:28
У рамках 14-го туру німецької Бундесліги Лейпциг приймав Айнтрахт. Господарі обіграли гостей із різницею в один гол.
РБ Лейпциг — Айнтрахт 2:1
Голи: Шешко 19, Опенда 51 — Браун 40.
РБ Лейпциг: Вандевордт — Гертрюйда, Орбан, Зайвальд — Нуса, Кампль (Бітшіабу, 90+2), Шлагер (Клостерманн, 67), Баумгартнер, Генрікс — Опенда (Сілва, 82), Шешко.
Айнтрахт: Трапп — Теат, Кох, Крістенсен — Браун (Нкунку, 85), Дауд (Хейлунд, 52), Ларссон, Кнауфф (Баойя, 75) — Узун (Шаїбі, 85), Екітіке (Матанович, 75) — Мармуш.