Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг.

Мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг зіграють у п'ятнадцятому турі німецької Бундесліги на Альянц Арені.

Венсан Компані, після поразки від Майнца (1:2), залучив до стартового складу Упамекано та Девіса до оборони, тоді як Горецка гратиме в опорній зоні, а Кейн очолить атаку.

Марко Розе, на тлі перемоги над франкфуртським Айнтрахтом (2:1), використав із перших хвилин Гулачі в рамку воріт, тоді як Вермерен гратиме під нападниками.

Баварія: Перец — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Сане — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Даєр, Геррейру, Азну, Ібрагімович, Азеко, Павлович, Мюллер, Тель.



РБ Лейпциг: Гулачі — Зайвальд, Орбан, Гертрейда — Генріхс, Шлагер, Нуса — Баумгартнер, Вермерен — Опенда, Шешко.