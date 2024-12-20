Німеччина

Неймовірний старт матчу.

Обмінявшись голами в стартові дві хвилини матчу, Баварія та РБ Лейпциг, що грають у ці хвилини в очній зустрічі в 15-му турі німецької Бундесліги, встановили рекорд чемпіонату Німеччини. Про це повідомляє Opta.

За інформацією джерела, вперше в історії змагання обидві команди відзначилися забитими м'ячами протягом перших двох хвилин гри.

На першій хвилині зустрічі рахунок відкрив півзахисник Баварії Джамал Мусіала. Через хвилину м'яч у відповідь забив нападник РБ Лейпциг Беньямін Шешко. На момент виходу новини рахунок у матчі 3:1 на користь мюнхенського клубу.