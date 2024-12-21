Німеччина

Півзахисник Баварії розповів про своє відновлення від травми.

Португальський опорний півзахисник Жуан Палінья коштував мюнхенській Баварії 51 млн євро цього літа під час трансферу з лондонського Фулгема, проте через м’язову травму не може допомогти команді від середини листопада.

Однак на другу частину сезону очікується повернення 29-річного виконавця до гри, про що футболіст розповів під час останнього інтерв’ю.

"Я розраховую повернутись на початку січня. Я почуваюсь дедалі краще.

Я дуже радий бути частиною цього великого клубу останні шість місяців. Мені дуже подобається Мюнхен, ми з сім'єю дуже добре влаштувались. Це безпечне, організоване і дуже гарне місто", — заявив португальський виконавець.

Палінья в цьому сезоні відіграв 13 матчів (614 хвилин).