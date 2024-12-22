Німеччина

Еквадорця все влаштовує у Леверкузені.

Універсальний захисник П'єро Інкап'є продовжив контракт із леверкузенським Баєром. Про це повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

"Сьогодні П'єро на рівних бореться з такими гравцями світового рівня, як Ліонель Мессі та Мо Салах. Він заслужив повагу усього світу. Для нас безумовно краще, що П'єро надовго залишиться з Баєром", — заявив спортивний директор клубу Сімон Рольфес.

Нова угода 22-річного еквадорця розрахована до 30 червня 2029 року.

Цього сезону П'єро Інкап'є відіграв за Баєр 23 матчі та забив один гол.