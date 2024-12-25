Німеччина

У Леверкузені впевнені в подальшій співпраці.

Іспанський головний тренер Хабі Алонсо зумів вивести леверкузенський Баєр на якісно новий рівень, і в підсумку клуб зібрав усі досяжні для нього нагороди на внутрішній арені в минулому сезоні, а нову кампанію розпочав із перемоги в Суперкубку Німеччини та повернення до Ліги чемпіонів УЄФА.

Очевидно, що цей успіх неможливо було б уявити без 43-річного Алонсо, тому "фармацевти" ще наприкінці минулого сезону забезпечили продовження контракту з керманичем.

Проте тоді іспанцю повідомили, що в разі надходження пропозиції з мадридського Реала, колишнього клубу Хабі ще за часів ігрової кар’єри, німці розглянуть питання розірвання контракту й подальшого трансферу.

Але наразі подібного запрошення не було, про що повідомив головний виконавчий директор Баєра Фернандо Карро.

"Ми припускаємо, що він залишиться. Ніяких ознак іншого сценарію немає. Ми підтримуємо дуже близькі та довірливі стосунки з Хабі, його сім'єю та його агентом.

Його контракт триватиме ще півтора року. Як завжди, він бере участь у всіх процесах і плануванні, навіть поки сезон перебуває на павзі", — заявив іспанський функціонер.

Тим часом леверкузенці йдуть другими в турнірній таблиці Бундесліги й відстають на п’ять очок від мюнхенської Баварії.