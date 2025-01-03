Німеччина

Клуб активно готується до другої частини сезону-2024/25.

Гайденгайм орендував лівого захисника Баварії Франса Креціга та придбав центрального нападника Карлсруе Буду Зівзівадзе, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Першу половину сезону-2024/25 21-річний німець Креціг провів у Штутгарті (оренда), відзначившись одним асистом у шести матчах всіх турнірів. Учасника плей-оф Ліги конференцій він представлятиме до кінця поточної кампанії.

Зівзівадзе з клубу 2. Бундесліги пішов в якості найкращого бомбардира за підсумками 17 турів. На рахунку 30-річного грузина 12 голів і три асисти в 17 поєдинках турніру, також відзначившись двома голами та двома асистами в трьох матчах Кубка Німеччини.

Із Буду підписано розрахований до кінця червня 2029 року контракт. Сума трансферу наразі не розголошується.