Німеччина

Боруссія Д знову не виграє.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін висловився після поразки від леверкузенського Баєра (2:3) в рамках 16-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"Враховуючи кількість травмованих в нашій команді, ми могли б грати від оборони, але нам хотілося грати у футбол з Баєром та бути сміливими.

Нам не вистачало координації як із м'ячем, так і проти нього. Про пропущені голи говорити не доводиться. Навіть у цьому сузір'ї вони були занадто простими.

Ми повинні рухатися далі. Гра з м'ячем сьогодні була непоганою. Я сподіваюся, що хлопці швидко одужають і в нас буде в розпорядженні на кілька гравців більше. І тоді, якщо ми будемо так само грати м'ячем, домінувати і дозволяти мало шансів супернику біля наших воріт, то я впевнений, що ми візьмемо в Кілі три очки", — заявив Шахін.