Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють менхенгладбахська Боруссія та мюнхенська Баварія.

Менхенгладбахська Боруссія та мюнхенська Баварія зіграють у шістнадцятому турі німецької Бундесліги.

Герардо Сеоане, після перемоги над Гоффенгаймом (2:1), використав із перших хвилин Райтца в центрі поля.

Венсан Компані, на тлі розгрому РБ Лейпциг (5:1), залучив до стартового складу Ноєра в рамці воріт, тоді як Даєр гратиме в центрі оборони, а Мюллер розташується під нападником.

Боруссія М: Ніколас — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Ульріх — Райтц, Вайгль, Зандер — Плеа, Кляйндінст, Гак.

Запасні: Омлін, К’яродія, Фрідріх, Нетц, Лайнер, Штогер, Нойгаус, Фукуда, Чванчара.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер, Сане — Кейн.