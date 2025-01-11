Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють менхенгладбахська Боруссія та мюнхенська Баварія.
Мануель Ноєр, Getty Images
11 січня 2025, 19:22
Менхенгладбахська Боруссія та мюнхенська Баварія зіграють у шістнадцятому турі німецької Бундесліги.
Герардо Сеоане, після перемоги над Гоффенгаймом (2:1), використав із перших хвилин Райтца в центрі поля.
Венсан Компані, на тлі розгрому РБ Лейпциг (5:1), залучив до стартового складу Ноєра в рамці воріт, тоді як Даєр гратиме в центрі оборони, а Мюллер розташується під нападником.
Боруссія М: Ніколас — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Ульріх — Райтц, Вайгль, Зандер — Плеа, Кляйндінст, Гак.
Запасні: Омлін, К’яродія, Фрідріх, Нетц, Лайнер, Штогер, Нойгаус, Фукуда, Чванчара.
Запасні: Ульрайх, Геррейру, Азну, Ібрагімович, Азеко, Павлович, Гнабрі, Коман, Тель.
Баварія: Ноєр — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер, Сане — Кейн.
Гра Боруссія М — Баварія почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.