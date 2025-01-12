Німеччина

Контракт німця спливає влітку 2025 року.

Майбутнє універсального півзахисника Йосуа Кімміха з мюнхенською Баварією продовжує знаходитися під питанням через те, що його контракт спливає влітку 2025 року,

29-річний німець заявив про свій пріоритет залишитися в Мюнхені, але прагне досягти бодай якоїсь конкретики від баварців найближчим часом.

"Я говорив з клубом. Не буду сильно тиснути на себе. Але, звичайно, ми мусимо щось нарешті вирішити з цим питанням в найближчі місяці.

Звичайно, є багато вагомих причин для продовження виступів за Баварію. Я повинен це все остаточно розглянути і прийняти рішення", — цитує слова Кімміха Sky.

Раніше з'являлася інформація, що Йосуа Кімміх дав "зелене світло" на потенційний перехід до каталонської Барселони.