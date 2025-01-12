Німеччина

Гол Ундава приніс "швабам" три очки.

Аугсбург у рамках 16-го туру німецької Бундесліги-2024/25 приймав Штутгарт на ВВК Арені.

Гості тиснули на господарів поля в першому таймі, але вийти вперед їм вдалося лише в другій половині зустрічі. Деніз Ундав відзначився голом за чотири хвилини після виходу на поле з лави запасних і приніс "швабам" перемогу.

Аугсбург із 16-ма очками залишився на 13-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Штутгарт із 26-ма заліковими балами тепер перебуває на сьомій.

Аугсбург — Штутгарт 0:1

Гол: Ундав, 65

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Бауер (Банкс, 29) — Гумни (Кудоссу, 74), Якич, Яннуліс — Оньєка (Маєр, 74), Реджбечай — Ессенде (Тіц, 74), Клод-Моріс (Єнсен, 83)

Штутгарт: Нюбель — Руо, Шабо, Міттельштедт (Гендрікс, 76) — Вагноман, Каразор, Штіллер, Фюріх (Левелінг, 76) — Мійо (Брун Ларсен, 61) — Демірович (Ундав, 61), Вольтемаде (Кайтель, 87)

Попередження: Оньєка, Якич, Матсіма, Гоувелееув, Реджбечай — Шабо