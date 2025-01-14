Німеччина

Угода розрахована до кінця цього сезону.

Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Ліверпуля Лорісом Каріусом.

Угода з 31-річним німцем розрахована до кінця цього сезону.

Каріус з літа минулого року перебував у статусі вільного агента після відходу з Ньюкасла, де минулого сезону він провів лише один матч та пропустив чотири м'ячі.

Раніше Лоріс виступав за Ліверпуль та Бешикташ, а у Бундеслізі він грав за Уніон і Майнц.

Після 17 турів Шальке набрав 20 очок та посідає 13 місце у другій Бундеслізі.