Угода розрахована до кінця цього сезону.
Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Ліверпуля Лорісом Каріусом.
Угода з 31-річним німцем розрахована до кінця цього сезону.
Каріус з літа минулого року перебував у статусі вільного агента після відходу з Ньюкасла, де минулого сезону він провів лише один матч та пропустив чотири м'ячі.
Раніше Лоріс виступав за Ліверпуль та Бешикташ, а у Бундеслізі він грав за Уніон і Майнц.
Після 17 турів Шальке набрав 20 очок та посідає 13 місце у другій Бундеслізі.