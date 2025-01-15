Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 15 січня, відбулися матчі 17 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі Баварія розгромила Гоффенгайм з рахунком 5:0. Авторами голів стали Геррейру, Кейн, Гнабрі та Сане, який оформив дубль.

Баварія - Гоффенгайм 5:0

Голи: Сане, 7, 48, Геррейру, 12, Кейн, 26 (пен), Гнабрі, 66.

Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано (Горецка, 61), Даєр, Девіс — Кімміх, Павлович — Сане (Олісе, 67), Мюллер (Мусіала, 81), Коман (Тель, 46) — Кейн (Гнабрі, 61).

Гоффенгайм: Бауманн — Жандре (Кадержабек, 78), Чавес, П'єр Нсокі, Акпогума — Гайгер, Самассеку (Прасс, 41) — Бішоф (Бекер, 63), Гложек (Табакович, 63), Крамарич — Ярдимджі (Орбан, 46).

Попередження: Мюллер — Кадержабек.

У другій грі Штутгарт на своєму полі обіграв Лейпциг з рахунком 2:1. Перемогу "швабам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Бруна Ларсена та Вольтемаде, а у "биків" єдиний м'яч забив Шешко. При цьому "бики" закінчували матч вдев'ятьох після вилучень Шешка та Опенди наприкінці зустрічі.

Штутгарт - РБ Лейпциг 2:1

Голи: Брун Ларсен, 50, Вольтемаде, 60 - Шешко, 10

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Аль-Дахіль (Руо, 63), Шабо, Гендрікс — Брун Ларсен (Левелінг, 63), Каразор, Штіллер, Фюріх (Кайтель, 82) — Ундав (Демірович, 75), Вольтемаде (Мійо, 75).

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн (Гертрейда, 70), Орбан, Зайвальд — Баку, Вермерен, Кампль (Бітшиабу, 70), Раум (Баумгартнер, 66) — Опенда, Сімонс (Нуса, 66) — Шешко.

Попередження: Ундав, Левелінг — Шешко, Орбан, Опенда, Раум, Бітшиабу.

Вилучення: Шешко, 85, Опенда, 88.

У третій зустрічі Вердер поділив очки з Гайденгаймом. Матч закінчився із рахунком 3:3. У складі господарів поля голи забивали Дукш та Грюль, який оформив дубль, а у гостей – Шеппнер, Кербер та Шинза.

Вердер — Гайденгайм 3:3

Голи: Грюль, 1, 79, Дукш, 57 - Шеппнер, 31, Кербер, 61, Шинза, 90+5.

Вердер: Цеттерер — Велькович, Штарк, Юнг — Вайзер, Лінен (Біттенкурт, 75), Кьон (Каборе, 75) — Стаге, Шмід (Альверо, 90) — Грюль (Нжинмах, 83), Дукш (Бюрке, 75).

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Маїнка, Гімбер, Ференбах — Ваннер (Шинза, 76), Шеппнер, Дорш (Кербер, 9), Кретціг (Конте, 77) — Пірінгер, Зівзівадзе.

Попередження: Лінен, Дукш, Стаге, Штарк, Альверо — Кербер, Траоре, Маїнка.

У четвертому двобої Бохум мінімально обіграв Санкт-Паулі з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 66 хвилині, а його автором став Хофманн.

Бохум — Санкт-Паулі 1:0

Гол: Хофманн, 66.

Бохум: Древес — Машович, Ордец, Бернардо — Пасслак, Сіссоко, Беро, Віттек — Мійосі (Брошинські, 65), Хофманн (Медич, 90), Холтманн (де Віт, 80).

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет (Сессай, 87) — Саліакас (Дзвігала, 87), Ірвін, Буахалфа (Сендс, 81), Треу — Гілавогі, Сінані (Вайсгаупт, 71), Афолаян (Банкс, 81).

Попередження: Холтманн — Сміт, Ірвін, Афолаян.

Вилучення: Дзвігала, 90+4.

Насамкінець Аугсбург був сильнішим за берлінський Уніон з рахунком 2:0. Перемогу гостям принесли голи у виконанні Клода-Моріса, який оформив дубль.

Уніон Берлін — Аугсбург 0:2

Голи: Клод-Моріс, 9, 30.

Уніон Берлін: Шволов — Тріммель, Доехі, Фогт (Лейте, 46), Руссійон (Сков, 62) — Голлербах, Кемляйн (Бенеш, 46), Тусар (Ілич, 69), Хедіра, У Йон (Скарке, 59) — Сібачо.

Аугсбург: Дамен — Матсіма (Банкс, 75), Гоувелееув, Варгас — Кудоссу (Вольф, 69), Якич, Оньєка, Яннуліс — Реджбечай (Маєр, 60), Клод-Моріс (Комур, 75) — Ессенде (Тіц, 60).

Попередження: Сібачо — Кудоссу, Оньєка.