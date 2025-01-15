Німеччина

Завершилися три поєдинки чергового туру чемпіонату Німеччини.

У рамках 17-го туру німецької Бундесліги-2024/25 у вівторок, 14 січня, відбулися ще три матчі.

Черговий гол і два асисти Омара Мармуша допомогли Айнтрахту розібратися з Фрайбургом у Франкфурті.

Айнтрахт — Фрайбург 4:1

Голи: Кох, 43, Мармуш, 65, Екітіке, 71, Коллінз, 81 — Доан, 37

Айнтрахт: Трапп — Коллінз, Кох, Теат — Скірі — Крістенсен (Тута, 81), Гетце (Дауд, 88), Ларссон (Гойлунн, 81), Браун (Кнауфф, 72) — Мармуш, Екітіке (Узун, 80)

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Розенфельдер, Гюнтер — Еггештайн, Рель (Адаму, 78) — Доан, Дінкчі, Гріфо (Гефлер, 66) — Гелер (Грегорич, 78)

Попередження: Скірі — Гінтер

Алехандро Грімальдо чудово виконав штрафний і своїм голом із нього приніс Баєру мінімальну перемогу над Майнцем у Леверкузені.

Баєр — Майнц 1:0

Гол: Грімальдо, 49

Баєр: Коварж — Мукіеле, Тапсоба, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Гарсія, Вірц (Тер'є, 88) — Шик (Телла, 63)

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Відмер, 80), Ганче-Ольсен — Касі, Сано, Кор, Мвене (Ляйтш, 80) — Небель, Лі (Хьон, 66) — Буркардт (Зіб, 3)

Попередження: Мукіеле, Джака — Зіб, Белль, Касі

Вольфсбург вдома розгромив Боруссію Менхенгладбах. На п'ять голів господарів поля гості відповіли одним своїм ближче до завершення матчу.

Вольфсбург — Боруссія Менхенгладбах 5:1

Голи: Вінн, 3 (пен.), Меле, 61, Арнольд, 75, Нмеча, 84, 87 — Фукуда, 89

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Вавро, Кулєракіс (Борно, 81), Меле — Арнольд — Герхардт, Дардаї (Сванберг, 73), Камінські (Віммер, 45) — Вінн (Нмеча, 73), Амура

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі (Лайнер, 83), Ітакура, Ельведі, Нетц (Ульріх, 70) — Райтц (Зандер, 81), Вайгль (Ранос, 82) — Плеа, Штогер, Гак (Фукуда, 70) — Чванчара

Попередження: Арнольд