Німеччина

Мюнхенці бачать перспективу в молодому івуарійці.

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до центрального захисника лісабонського Спортінга Усмана Діоманде. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, малоймовірно, що керівництво "ротен" придбає 21-річного івуарійця нинішньої зими, проте можливий варіант із його трансфером влітку.

Підкреслюється, що перехід Діоманде може обійтися німецькому гранду в 50-60 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Усман Діоманде відіграв за Спортінг 25 матчів та отримав три жовті картки.