Німеччина

Чергова втрата очок "Барси".

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік прокоментував нічийний результат в матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги з Хетафе (1:1). Слова німецького фахівця наводить AS.

"Ми хотіли перемогти, і в нас були можливості для цього. Ми розчаровані тим, що не забили більше голів. Ви можете бачити, що означає грати тут, на полі Хетафе. Вони добре обороняються. Ми створювали моменти, але були неточними.

Нам слід рухатися далі. Я повторюю, що у нас були моменти, особливо в першому таймі. Але, я думаю, нам не вистачило точності в передачах.

Цей стадіон бурхливо реагував на кожен епізод, на кожен контакт. Я ніколи не відчував нічого подібного. Для мене це щось нове, я маю до цього звикнути", — заявив Флік.