Керманич прокоментував своє звільнення.
Нурі Шахін, Getty Images
22 січня 2025, 10:40
Дортмундська Боруссія за підсумками поразки в гостьовому матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі італійської Болоньї, яка стала для команди четвертою поспіль у всіх турнірах, оголосила про звільнення головного тренера Нурі Шахіна.
Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Наостанок, турецький керманич висловився з приводу розставання з колективом.
"На жаль, нам не вдалось реалізувати спортивні амбіції Боруссії Дортмунд у цьому сезоні станом на зараз.
Я бажаю цьому особливому клубу всього найкращого", — заявив уже колишній головний тренер "джмелів".
У заключному турі дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар.