Німеччина

Керманич прокоментував своє звільнення.

Дортмундська Боруссія за підсумками поразки в гостьовому матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі італійської Болоньї, яка стала для команди четвертою поспіль у всіх турнірах, оголосила про звільнення головного тренера Нурі Шахіна.

Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Наостанок, турецький керманич висловився з приводу розставання з колективом.

"На жаль, нам не вдалось реалізувати спортивні амбіції Боруссії Дортмунд у цьому сезоні станом на зараз.

Я бажаю цьому особливому клубу всього найкращого", — заявив уже колишній головний тренер "джмелів".

У заключному турі дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар.