Німеччина

Німці готують трансфер з Ліги 1.

Франкфуртський Айнтрахт придбає нападника французького Марселя Ельє Ваї. Про це повідомляє RMC Sport.

Зазначається, що за 22-річного француза "орли" заплатять 26 мільйонів євро + бонусні виплати в розмірі 3 млн. євро. Крім того, з наступного трансферу гравця Марсель отримає 15% від прибутку.

Цього сезону Ельє Ваї відіграв за Марсель 14 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт продав нападника Омара Мармуша в Ман Сіті за 70 млн. євро.