Німеччина

Француз залишив Лігу 1 заради чемпіонату Німеччини.

Центральний нападник Марселя Ельє Ваї перебрався до франкфуртського Айнтрахта, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Нещодавно попрощавшись з Омаром Мармушем, "орли" швидко знайшли йому заміну в чемпіонаті Франції. За даними transfermarkt, сума трансферу 22-річного француза склала 26 млн євро.

Його контракт з Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2030 року. Ваї представлятиме франкфуртців у футболці з 17-м номером.

Нагадаємо, Ельє виступав за Марсель із літа 2024-го, відколи залишив Ланс (25 млн євро). На рахунку нападника три голи та один асист в 14 матчах всіх турнірів сезону-2024/25.