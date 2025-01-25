Німеччина

Завершилися п'ять матчів чергового туру чемпіонату Німеччини.

У рамках 19-го туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 25 січня, відбулися п'ять поєдинків.

Аугсбург у компенсований час вирвав перемогу над Гайденгаймом.

Аугсбург — Гайденгайм 2:1

Голи: Матсіма, 45+1, Шлоттербек, 90+3 — Маїнка, 77

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Банкс (Шлоттербек, 70) — Вольф (Гумни, 61), Реджбечай, Оньєка, Яннуліс — Маєр (Комур, 61), Клод-Моріс (Єнсен, 78) — Ессенде (Тіц, 77)

Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Буш, 76), Маїнка, Гімбер, Ференбах — Кербер (Конте, 61), Шеппнер — Бек (Пірінгер, 61), Ваннер (Бройніг, 89), Кретціг (Шинза, 76) — Зівзівадзе

Попередження: Гумни

Боруссія Дортмунд після звільнення Нурі Шахіна в меншості не втримала звитягу над Вердером.

Боруссія Дортмунд — Вердер 2:2

Голи: Гірассі, 28, Фрідль, 51 (авт.) — Біттенкурт, 65, Дукш, 72

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Нмеча (Забітцер, 12) — Брандт (Антон, 77) — Адеємі (Дюранвіль, 61), Гірассі, Байно-Гіттенс (Баєр, 61)

Вердер: Цеттерер — Велькович, Фрідль, Юнг — Вайзер, Лінен (Біттенкурт, 60), Кьон (Каборе, 60) — Стаге, Шмід — Грюль (Нжинмах, 60), Дукш (Берк, 87)

Попередження: Р'єрсон — Біттенкурт, Нжинмах, Стаге, Фрідль

Вилучення: Шлоттербек, 21

Штутгарт зазнав поразки від Майнца в дуелі претендентів на місце в топ-4.

Майнц — Штутгарт 2:0

Голи: Вайпер, 30, Касі, 86

Майнц: Центнер — да Кошта (Ганче-Ольсен, 65), Белль, Кор (Ляйтш, 74) — Касі (Відмер, 88), Сано, Амірі, Мвене — Небель, Лі — Вайпер (Зіб, 73)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо (Шабо, 88), Аль-Дахіль, Міттельштедт (Гендрікс, 62) — Брун Ларсен (Демірович, 72), Каразор (Рідер, 72), Штіллер, Фюріх (Левелінг, 62) — Ундав, Вольтемаде

Попередження: Сано, Вайпер, Центнер, Лі — Каразор, Штіллер, Шабо

Автогол Едмона Тапсоба ближче до кінця зустрічі завадив Баєру впоратися з РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг — Баєр 2:2

Голи: Раум, 41, Тапсоба, 85 (авт.) — Шик, 18, Гарсія, 36

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн (Баку, 66), Бітшиабу, Орбан, Раум — Нуса (Баумгартнер, 66), Вермерен (Зайвальд, 51), Кампль (Айдара, 51), Сімонс — Опенда (Поульсен, 74), Шешко

Баєр: Градецькі — Мукіеле, Та, Тапсоба, Інкап'є — Артур (Фрімпонг, 66), Джака, Андріх (Паласіос, 46), Гарсія — Вірц — Шик (Телла, 65)

Попередження: Сімонс, Баумгартнер — Андріх, Тапсоба

Фрайбург спробував дати бій Баварії, але не досягнув успіху, мінімально поступившись.

Фрайбург — Баварія 1:2

Голи: Гінтер, 68 — Кейн, 15, Кім, 54

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Лінгарт, Розенфельдер (Гінтер, 46), Макенго (Грегорич, 85) — Еггештайн (Гріфо, 77), Гелер (Адаму, 75) — Доан, Рель, Дінкчі (Манзамбі, 77) — Гефлер

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, Кім, Геррейру (Палінья, 83) — Павлович, Горецка (Станішич, 40) — Сане (Олісе, 63), Мусіала (Мюллер, 83), Гнабрі (Коман, 63) — Кейн

Попередження: Кюблер, Атуболу, Доан, Гріфо — Кейн, Мюллер