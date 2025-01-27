"Фармацевти" підсилюють центральну ланку.
Еміліано Буендіа, getty images
27 січня 2025, 20:53
Півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Буендіа близький до переходу в леверкузенський Баєр. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, клуби вже домовилися про перехід 28-річного півзахисника на правах оренди до кінця сезону з можливістю викупу.
Зазначається, що найближчим часом аргентинський футболіст пройде медогляд для своєї нової команди.
Цього сезону Еміліано Буендіа відіграв за Астон Віллу 19 матчів та забив один гол.