Півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Буендіа близький до переходу в леверкузенський Баєр. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, клуби вже домовилися про перехід 28-річного півзахисника на правах оренди до кінця сезону з можливістю викупу.

Зазначається, що найближчим часом аргентинський футболіст пройде медогляд для своєї нової команди.
Цього сезону Еміліано Буендіа відіграв за Астон Віллу 19 матчів та забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Астон Вілла домовилася з Дісасі про особистий контракт.