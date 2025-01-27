Німеччина

"Фармацевти" підсилюють центральну ланку.

Півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Буендіа близький до переходу в леверкузенський Баєр. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, клуби вже домовилися про перехід 28-річного півзахисника на правах оренди до кінця сезону з можливістю викупу.

Зазначається, що найближчим часом аргентинський футболіст пройде медогляд для своєї нової команди.

Цього сезону Еміліано Буендіа відіграв за Астон Віллу 19 матчів та забив один гол.