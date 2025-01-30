Німеччина

Новий керманич Боруссії Д прокоментував своє призначення на посаду.

Дортмундська Боруссія оголосила про призначення нового головного тренера, яким став хорватський фахівець Ніко Ковач.

Після офіційного підписання контракту із "джмелями", новий очільник колективу дав своє перше інтерв’ю в новій ролі.

"Переговори з Ларсом Ріккеном були дуже конструктивними, із необхідною глибиною, чіткістю і знанням ситуації. Усі відповідальні особи у Боруссії справили на нас дуже гарне враження під час переговорів, тому я переконаний, що ми можемо багато чого досягти разом у майбутньому.

Найважливіше для всіх нас зараз — мати абсолютну волю, велике серце і готовність наполегливо працювати, щоб якнайкраще представити Боруссію в Бундеслізі, Лізі чемпіонів і на клубному чемпіонаті світу влітку.

Ми вирішуватимемо цю задачу рішуче та цілеспрямовано", — заявив хорватський керманич.

Нагадаємо, що контракт Ковача розрахований до 2026 року, але до роботи він візьметься не одразу.