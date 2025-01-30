Новий керманич Боруссії Д прокоментував своє призначення на посаду.
Ніко Ковач, Getty Images
30 січня 2025, 11:15
Дортмундська Боруссія оголосила про призначення нового головного тренера, яким став хорватський фахівець Ніко Ковач.
Після офіційного підписання контракту із "джмелями", новий очільник колективу дав своє перше інтерв’ю в новій ролі.
"Переговори з Ларсом Ріккеном були дуже конструктивними, із необхідною глибиною, чіткістю і знанням ситуації. Усі відповідальні особи у Боруссії справили на нас дуже гарне враження під час переговорів, тому я переконаний, що ми можемо багато чого досягти разом у майбутньому.
Найважливіше для всіх нас зараз — мати абсолютну волю, велике серце і готовність наполегливо працювати, щоб якнайкраще представити Боруссію в Бундеслізі, Лізі чемпіонів і на клубному чемпіонаті світу влітку.
Ми вирішуватимемо цю задачу рішуче та цілеспрямовано", — заявив хорватський керманич.
Нагадаємо, що контракт Ковача розрахований до 2026 року, але до роботи він візьметься не одразу.