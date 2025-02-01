Завершився матч чемпіонату Німеччини.
У рамках 20-го туру німецької Бундесліги Уніон Берлін на своєму полі приймав Лейпциг.
Команди голів не забивали, а поєдинок завершився сухою нічиєю — 0:0.
Уніон Берлін — РБ Лейпциг 0:0
Уніон Берлін: Реннов — Юранович (Тріммель, 71), Доехі, Лейте, Сков (Руссійон, 84) — Бенеш, Хедіра, Хаберер (Тусар, 77) — Скарке (У Йон, 71), Пртаїн (Сібачо, 71), Голлербах
РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Бітшиабу (Айдара, 46) — Баку (Люкеба, 72), Баумгартнер (Поульсен, 78), Зайвальд (Кампль, 72), Сімонс, Раум — Опенда (Нуса, 46), Шешко
Попередження: Юранович, Лейте, Бенеш — Баумгартнер, Поульсен.