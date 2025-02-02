Німеччина

Домашня перемога підопічних Хабі Алонсо.

У рамках 20-го туру німецької Бундесліги-2024/25 Баєр приймав Гоффенгайм на БайАрені в Леверкузені.

Господарі поля двічі уразили ворота гостей у першому таймі зусиллями Віктора Боніфейса та Джеремі Фрімпонга. По перерві Патрік Шик збільшив перевагу "фармацевтів". На його результативний удар своїм після вилучення Алехандро Грімальдо відповів Гіфт Орбан. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу леверкузенців.

Баєр із 45-ма очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Гоффенгайм із 18-ма заліковими балами перебуває на 15-й сходинці.

Баєр — Гоффенгайм 3:1

Голи: Боніфейс, 15, Фрімпонг, 19, Шик, 51 — Орбан, 62

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Артур, 84), Гарсія, Джака, Грімальдо — Телла (Буендія, 42, Ермосо, 68), Вірц (Паласіос, 84) — Боніфейс (Шик, 46)

Гоффенгайм: Філіпп — Чавес, Гранач (Моква, 73), Акпогума, Юрасек (Беренс, 62) — Гайгер (Орбан, 62), Бекер — Бішоф, Гложек, Бюльтер (Нсокі, 62) — Ярдимджі (Прасс, 84)

Попередження: Грімальдо, Та, Гарсія — Гайгер, Ярдимджі, Бішоф

Вилучення: Грімальдо, 61 (друге попередження)