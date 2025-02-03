Англійський хавбек приєднався до "джмелів".
Карні Чуквуемека, ФК Борусссія Дортмунд
03 лютого 2025, 22:18
Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Карні Чуквуемеки, права на якого належать лондонському Челсі.
21-річний англієць перейшов до табору "джмелів" на правах оренди до кінця сезону, при цьому німецький клуб залишив за собою право викупу гравця на постійній основі.
У новому клубі Чуквуемека виступатиме під 17-м номером.
У поточному сезоні Карні Чуквуемека провів за Челсі лише 130 хвилин у п'яти матчах у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.