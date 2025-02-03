Німеччина

Англійський хавбек приєднався до "джмелів".

Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Карні Чуквуемеки, права на якого належать лондонському Челсі.

21-річний англієць перейшов до табору "джмелів" на правах оренди до кінця сезону, при цьому німецький клуб залишив за собою право викупу гравця на постійній основі.

У новому клубі Чуквуемека виступатиме під 17-м номером.

У поточному сезоні Карні Чуквуемека провів за Челсі лише 130 хвилин у п'яти матчах у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.