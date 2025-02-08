Завершилися чотири поєдинки чергового туру чемпіонату Німеччини.
У рамках 21-го туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 8 лютого, відбулися чотири матчі.
Вольфсбург на власному полі досягнув нічиєї з Баєром.
Вольфсбург — Баєр 0:0
Вольфсбург: Мюллер — Фішер (Борно, 90+6), Вавро, Кулєракіс, Меле — Арнольд — Віммер (Герхардт, 90), Сванберг (Вранкс, 90), Томаш (Сков Ольсен, 73) — Вінн (Беренс, 90), Амура
Баєр: Градецькі — Ермосо, Та, Інкап'є — Мукіеле, Джака, Андріх, Де Матос Соарес (Фрімпонг, 60) — Телла (Буендія, 76), Гарсія (Вірц, 60) — Боніфейс (Шик, 75)
Попередження: Меле, Кулєракіс — Боніфейс, Андріх, Мукіеле
Дубль Бенедикта Голлербаха допоміг Уніону розгромити Гоффенгайм на виїзді.
Гоффенгайм — Уніон 0:4
Голи: Голлербах, 24, 87, Любичич, 61, Ілич, 73
Гоффенгайм: Філіпп — Чавес, Естігор, Акпогума (Кадержабек, 64) — Бюльтер (Ярдимджі, 64), Гайгер (Туре, 72), Юрасек (Прасс, 76) — Крамарич, Бішоф — Гложек, Мерштедт (Орбан, 46)
Уніон: Реннов — Юранович (Тріммель, 77), Духі, Лейте, Сков (Роте, 88) — Хаберер (Тусар, 46), Хедіра — Скарке (Любичич, 59), Чон, Голлербах — Пртаїн (Ілич, 46)
Попередження: Бюльтер, Гайгер — Тріммель
Майнц вдома не впорався з Аугсбургом.
Майнц — Аугсбург 0:0
Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц (Ферачніг, 67), Кор — Відмер (Норден, 80), Сано, Амірі, Мвене (Ляйтш, 46) — Небель, Лі (Зіб, 85) — Вайпер (Буркардт, 67)
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Банкс, 78), Якич (Маєр, 37), Оньєка, Цезігєр (Педерсен, 77) — Комур (Єнсен, 64), Клод-Моріс — Ессенде (Тіц, 78)
Попередження: Єнц, Ляйтш — Цезігєр, Гоувелееув
Фрайбург мінімально здолав Гайденгайм на власному полі.
Фрайбург — Гайденгайм 1:0
Гол: Гріфо, 30
Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 90+2) — Гефлер, Еггештайн — Доан (Бесте, 84), Дінкчі (Рель, 62), Гріфо (Остерхаге, 90+2) — Гелер (Адаму, 62)
Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Маїнка, Гімбер (Пірінгер, 46), Ференбах (Буш, 20) — Кербер (Конте, 67), Шеппнер — Гонсак, Бек (Нігюс, 80), Кретціг (Ваннер, 67) — Зівзівадзе
Попередження: Еггештайн, Гелер, Гріфо — Гімбер