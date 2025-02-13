Німеччина

Оце була б сенсація.

Спортивний директор франкфуртського Айнтрахта Маркус Креше розповів, що німецький клуб у 2022 році міг підписати португальську зірку Кріштіану Роналду. Його слова наводить Bulinews.

"Член правління Айнтрахта Гелльман прийшов до мене в кабінет і сказав: "Ми можемо підписати Роналду". "Ви жартуєте?", — відповів я. Але, чесно кажучи, я навіть не читав умови трансферу Кріштіану. Нам відразу стало ясно, що це безглуздо.

Одного разу я спілкувався з Фабіо Паратічі, колишнім директором Ювентуса, про те, як сильно Роналду змінює клуб. Доводиться бронювати інші готелі, тому що увага сильно підвищується. Роналду був би занадто "великим" для Айнтрахта", — заявив Креше.

Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 26 матчів, забив 24 голи та віддав 4 результативні передачі.