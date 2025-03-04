Німеччина

Для українця це був вже 15 гол цього сезону.

Леверкузенський Баєр у матчі молодіжного чемпіонату Німеччини в гостях поділив очки з Айнтрахтом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У складі "аптекарів" результативним ударом відзначився український нападник Артем Степанов, який вийшов віч-на-віч із воротарем після класної передачі партнера по команді і без шансів пробив у дальній верхній кут воріт суперника.

Для 17-річного українця це був вже 15 забитий м'яч у нинішньому сезоні за трьох асистів.

Після п'яти турів Баєр посідає друге місце у групі, відстаючи від Бохума на чотири бали.

Додамо, що у січні Степанов продовжив контракт із німецьким клубом, який тепер розрахований до 2027 року.