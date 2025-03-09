Німеччина

Аутсайдер чемпіонату Німеччини шокував Альянц Арену.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував сенсаційну поразку від Бохума (2:3) в рамках 25-го туру німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Ми програли — жодних виправдань. Можна аналізувати скільки завгодно, але зрештою треба взяти на себе відповідальність за результат і зробити все необхідне, щоб підготуватися до наступної гри. До цього часу ми завжди добре реагували на поразки. Важливо прийняти, що критика неминуча, але треба зосередитися на наступній грі.

Вилучення не має ставати виправданням. Навіть вдесятьох ми вигравали по ходу матчу 2:1, ми повинні були перемагати або хоча б набирати одне очко. Але я не хочу применшувати заслуг Бохума, суперник заслужив на перемогу", — сказав Компані.