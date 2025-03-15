Німеччина

Контракт 32-річного німця розрахований до літа 2026 року.

Півзахисник Айнтрахта Маріо Гетце не має наміру залишати команду з Франкфурта. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 32-річний німець задоволений своїми виступами в команді і має намір продовжити контракт із клубом, який також зацікавлений у новій угоді.

Діючий контракт Маріо розрахований до літа 2026 з можливістю продовження ще на рік.

Цього сезону Гетце провів 29 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

Після 25 турів Айнтрахт набрав 42 очки і посідає четверте місце у Бундеслізі.