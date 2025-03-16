Німеччина

Нічия в Берліні.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував нічийний результат матчу 26-го туру німецької Бундесліги з Уніон Берлін (1:1). Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Ми подавали кутові на ближню і дальню штангу, в зону одинадцятиметрової позначки. Ми дуже успішні в цьому сезоні за цим показником, забили багато голів із кутових.

Сьогодні, гра була непоганою з нашого боку, але постійно чогось не вистачало під час останнього пасу, в фінальній третині, те ж саме було і з кутовими. Проте ми все одно створювали небезпеку біля воріт суперника і могли виграти.

Коли все йде не за планом, ми говоримо: "Добре, ми йдемо з 1:0". Але з Уніоном все було по-іншому", — сказав Компані.