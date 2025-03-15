Німеччина

Також мюнхенській команді у найближчій грі не допоможе захисник Кім Мін Дже.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр повернувся до тренувань після м'язової травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 38-річний німець травмувався, коли святкував гол своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра (3:0). У нього діагностували розрив м'язових волокон у правому литовому м'язі.

Передбачалося, що Мануель пропустить кілька тижнів і зараз він повернувся до бігових тренувань.

Водночас своє відновлення продовжує захисник Кім Мін Дже, який має проблеми з ахіловим сухожиллям. Він також вибув кілька тижнів.

Нинішнього сезону Ноєр провів 33 матчі, з яких 18 на нуль при 26 пропущених м'ячах. На рахунку Кіма 37 матчів та три забиті м'ячі.

Свій найближчий матч Баварія проведе сьогодні проти Уніона у Бундеслізі. Гра розпочнеться о 16:30 за Києвом.