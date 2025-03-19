Німеччина

Гравець хоче одразу заручитись довірою тренера.

Літній трансферний період ще не встиг розпочатись, а мюнхенська Баварія вже встигла забезпечити собі підписання нового футболіста.

"Рекордмайстер" домовився про перехід центрального півзахисника Гоффенгайма Тома Бішофа в якості вільного агента.

Чинний контракт 19-річного виконавця із "сільськими" розрахований до завершення поточного сезону.

Після цього футболіст мав би поїхати в складі молодіжної збірної Німеччини U-21 на чемпіонат Європи-2025, проте вже відмовив тренерському штабу Антоніо Ді Сальво у виклику.

Бішоф вважає, що для нього на той момент буде більш важливо зіграти на Клубному чемпіонаті світу та швидше адаптуватись у новому колективі.

У цьому сезоні на рахунку півзахисника 34 матчі, п’ять голів та чотири асисти.