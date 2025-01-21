Німеччина

19-річний футболіст приєднається до Мюнхена на правах вільного агента.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Гоффенгайма Томом Бішофом.

Угода з 19-річним німцем розрахована до літа 2029 року і почне діяти влітку 2025 року, коли Том перейде до Баварії на правах вільного агента.

Бішоф є вихованцем Гоффенгайма, за який уже встиг провести 53 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Баварія близька до продовження контракту з Девісом.