Німеччина

Іспанець може залишитися в Леверкузені ще на один сезон.

Директор спортивного відділу леверкузенського Баєра Сімон Рольфес висловився про майбутнє в клубі головного тренера команди Хабі Алонсо. Його слова наводить Sky Sports.

"У Хабі Алонсо контракт до літа 2026 року. Він сказав, що в нього немає інших пропозицій. Коли ми розмовляємо, я не чекаю, що він скаже на пресконференції. Ми знаємо, що він думає, тому що постійно знаходимося на зв'язку.

У нього є контракт з клубом, і він дуже щасливий тут. Я припускаю, що все залишиться так, як є зараз", — заявив Рольфес.

Наразі Баєр посідає друге місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги, відстаючи від лідируючої Баварії на три пункти.