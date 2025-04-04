Німеччина

Легенда німецького футболу.

Центральний захисник римської Роми Матс Гуммельс оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

36-річний німець дограє цей сезон після чого повісить бутси на цвях. За свою кар'єру він грав дортмундській Боруссії та мюнхенській Баварії. Також на його рахунку 78 матчів та 5 забитих м'ячів за збірну Німеччини.

Гуммельс п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини у складі Боруссії Д та Баварії, тричі перемагав у Кубку і п'ять разів ставав володарем Суперкубка Німеччини.У складі "бундестім" він виграв золоті медалі чемпіонату світу — 2014.

Загалом на клубному рівні Матс Гуммельс відіграв 644 матчі та забив 47 голів.