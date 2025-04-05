Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 4 квітня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі 28 туру німецької Бундесліги виграла гостьове регіональне дербі проти Аугсбурга.

Команда Венсана Компані пропустила першою посеред тайму, проте доволі швидко відігралась зусиллями Джамала Мусіали, якого невдовзі після перерви замінили через травму.

Незважаючи на це, "Рекордмайстер" таки довів справу до переможного для себе завершення двома голами в заключні пів години гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аугсбург — Баварія у рамках 28-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

Аугсбург — Баварія 1:3

Голи: Яннуліс, 30 — Мусіала, 42, Кейн, 60, Матсіма (аг), 90+3

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Комур, 81), Якич, Оньєка (Беріша, 81), Яннуліс — Єнсен (Реджбечай, 61), Клод-Моріс (Шлоттербек, 61) — Ессенде (Тіц, 74)

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Мін Дже, Станішич — Кімміх, Палінья — Олісе (Гнабрі, 67), Мусіала (Мюллер, 54), Сане (Геррейру, 90) — Кейн (Відович, 90)

Попередження: Цезігєр, Клод-Моріс, Гоувелееув

Цезігєр, 59