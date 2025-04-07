Німеччина

Німець залишиться в Мюнхені.

Вінгер Баварії Лерой Сане близький до продовження контракту з мюнхенським клубом. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, нова угода буде розрахована на три роки. Футболіст також погодився на зниження заробітної плати, яка наразі складає близько 20 млн. євро на рік.

Зазначається, що ініціатором пролонгації контракту з 29-річним німцем виступає член правління клубу Макс Еберль. Сане також дуже зацікавлений у продовженні кар'єри саме в Мюнхені та наразі не розглядає інші варіанти.

Чинна трудова угода гравця з "ротен" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Лерой Сане відіграв за Баварію в усіх турнірах 37 матчів, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Кейн та Горецка повернулися до тренувань з Баварією.